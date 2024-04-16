InfoBrics: война НАТО с Россией – давно не новость

Недавно появившиеся в сети сообщения показывают, что в этих операциях принимают активное участие иностранные солдаты, поэтому существует международная ответственность за убийства российских мирных жителей в приграничных районах, пишет InfoBrics.
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