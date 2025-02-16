Царьград Фото: © Sergey Voronin/ Russian Look/ Global Look Press «Я серьёзно, русские это едят?» – воскликнул Мэтт, разглядывая тарелку с холодцом.
Американец назвал русскую кухню «едой нищих»
Комментарии
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ми
марина иванова
Дело привычки. Сначала многих удивляет. Но, распробовав, уплетают с удовольствием.
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13 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Пусть этот сраный пиндос жрет свои гамбурги и заткнется. Пидор эксперд.
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8 час.
Юрий Юрченко
Что-то америкосы от своей правильной еды жиреют и пухнут.... Не будем им мешать...
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1 час.
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