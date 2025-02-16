Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 945 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Сивохин
    При такой ситуации в России нам только императоров не хватает. Поневоле вспомнишь про Сталина.Призыв к Путину п...
  • Валерий Фоменков
    "Бешеных собак пристреливают." В случае с бандерьем, не пристреливают, а развешивают. Такая традиция, нельзя её наруш...Вы не поверите, н...
  • Леонид Руси
    Кастрюлькоголовые... фантастическо тупые... )))Вы не поверите, н...

Американец назвал русскую кухню «едой нищих»

Американец назвал русскую кухню «едой нищих»

Царьград Фото: © Sergey Voronin/ Russian Look/ Global Look Press «Я серьёзно, русские это едят?» – воскликнул Мэтт, разглядывая тарелку с холодцом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ми
марина иванова
Дело привычки. Сначала многих удивляет. Но, распробовав, уплетают с удовольствием.
Ответить
13 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Пусть этот сраный пиндос жрет свои гамбурги и заткнется. Пидор эксперд.
Ответить
8 час.
Юрий Юрченко
Что-то америкосы от своей правильной еды жиреют и пухнут.... Не будем им мешать...
Ответить
1 час.
наверх