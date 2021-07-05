«Кайрат» отправился в Израиль на матч ЛЧ против «Маккаби». Объявлен состав

«Кайрат» отправился в Израиль на гостевую встречу первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Состав алматинцев на матч с «Маккаби»: Вратари: Стас Покатилов, Данил Устименко, Темирлан Анарбеков; Защитники: Гафуржан Суюмбаев, Нуралы Алип, Раде Дугалич, Денис Поляков, Сергей Кейлер, Дино Миканович, Камо Оганесян; Полузащитники: Арсен Буранчиев, Данияр Усенов, Небойша Косович, Айбол Абикен, Султанбек Астанов, Андрей Ульшин, Еркебулан Сейдахмет, Гулжигит Алыкулов; Нападающие: Хосе Канте, Вагнер Лав, Артур Шушеначев.
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