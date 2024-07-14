Самые яркие автомобили ретрофестиваля «Автобаза»

Не так давно, в декабре 2022 года, в Подмосковье открылся новый музей — музей ретроавтомобилей ВБВ. Он расположен на территории действующего автотранспортного предприятия и уже второе лето подряд проводит у себя ретрофестиваль под названием «Автобаза», который представляет собой красивый бесплатный праздник для всей семьи с ностальгией по СССР.
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