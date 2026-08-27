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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Филатов покидает проект «Это хоккей, брат!»: «Шоу остается, будут новые участники. А я остаюсь в хоккее и буду стараться радовать почитателей моего таланта, критиков и хейтеров»

Экс-форвард клубов КХЛ и НХЛ Никита Филатов сообщил, что покидает проект «Это хоккей, брат!». «Друзья, пришло время покинуть проект «Это хоккей, брат».

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