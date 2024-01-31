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"В России нельзя знать, где поломку подстелить" Леонид Парфёнов рассказал, боится ли он, что его признают иноагентом

"В России нельзя знать, где поломку подстелить" Леонид Парфёнов рассказал, боится ли он, что его признают иноагентом

Телеведущий Леонид Парфёнов во время выступления в Дубае со своей программой "Намедни", которая в 90-е была популярным шоу, высказался о том, что, несмотря на критику в адрес российского правительства, его пока не признают иноагентом.

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