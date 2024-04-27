Экс-глава лесхоза Севастополя подозревается в злоупотреблении полномочиями

Оперативники Управления экономической безопасности УМВД по городу Севастополю во взаимодействии с сотрудниками Временной оперативной группы МВД России по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции установили 49-летнего мужчину, исполнявшего обязанности руководителя городского лесного хозяйства в г.
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