Экс-глава лесхоза Севастополя подозревается в злоупотреблении полномочиями

Оперативники Управления экономической безопасности УМВД по городу Севастополю во взаимодействии с сотрудниками Временной оперативной группы МВД России по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции установили 49-летнего мужчину, исполнявшего обязанности руководителя городского лесного хозяйства в г.