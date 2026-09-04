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Царьград

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Шабрин раскрыл, как вовремя заметить меланому на здоровой коже

Шабрин раскрыл, как вовремя заметить меланому на здоровой коже

Врач Алексей Шабрин объяснил, как распознать меланому на коже. Он отметил, что изменения в родинках могут быть вызваны различными факторами, и рассказал о системе ABCDE для распознавания опасных признаков.

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