Шабрин раскрыл, как вовремя заметить меланому на здоровой коже

Врач Алексей Шабрин объяснил, как распознать меланому на коже. Он отметил, что изменения в родинках могут быть вызваны различными факторами, и рассказал о системе ABCDE для распознавания опасных признаков.
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