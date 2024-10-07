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«Чтобы они поняли». Премьер Словакии предложил ударить ракетой по Брюсселю из-за призывов разрешить Киеву бить по России

«Чтобы они поняли». Премьер Словакии предложил ударить ракетой по Брюсселю из-за призывов разрешить Киеву бить по России

Премьер Словакии Фицо: ракетный удар по Брюсселю образумил бы членов ЕП Ракетный удар по Брюсселю мог бы привести в чувства европейских политиков, которые призывают разрешить Украине бить дальнобойным оружием по России.

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