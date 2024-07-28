Отметки о двух сбитых беспилотниках на пусковой установке 3С-90 ЗРК "Штиль" индийского фрегата F44 Tabar (проект 11356), который прибыл в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде.
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Отметки о двух сбитых беспилотниках на пусковой установке 3С-90 ЗРК "Штиль" индийского фрегата F44 Tabar (проект 11356), который прибыл в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде.
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