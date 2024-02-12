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«Наша дистанция увеличилась», – Игорь Гордин откровенно об отношениях с сыном от Юлии Меньшовой

«Наша дистанция увеличилась», – Игорь Гордин откровенно об отношениях с сыном от Юлии Меньшовой

Игорь Гордин и Юлия Меньшова очень разные по характеру люди, но при этом идеально дополняют друг друга.

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