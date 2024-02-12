«Наша дистанция увеличилась», – Игорь Гордин откровенно об отношениях с сыном от Юлии Меньшовой

Игорь Гордин и Юлия Меньшова очень разные по характеру люди, но при этом идеально дополняют друг друга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Не простился с матерью и переехал за границу: как живет сын Инны Чуриковой и Глеба Панфилова, который не видел для себя перспектив в России
- «Я ей просто кричала в трубку», – Лариса Луппиан призналась, что это она заставила Лизу Боярскую стать киноактрисой
- В Южно-Сахалинске водитель автобуса высадил 9-летнюю девочку прямо на проезжей части
Свежие комментарии