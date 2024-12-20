В областном центре состоялся особенный фестиваль «Капельки души»

«Теплый ветер ласково трепал волосы, залезал за шиворот и будто играл в какую-то свою игру. Солнце светило сверху, дорога вела вперед, семья сидела рядом – что еще надо для счастья! Две недели мы должны были провести в прекрасном месте.
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