Названы самые надежные подержанные автомобили дешевле 550 тысяч рублей

Цены на автомобили продолжают расти, и даже самые дешевые подержанные машины стали дороже. Исследовательская компания HotCars провела анализ и составление рейтинга наиболее надёжных моделей подержанных автомобилей в США, стоимость которых не превышает 6000 долларов.
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