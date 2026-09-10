В селе Стрельцы установлен карантин по бешенству животных

В Тамбовском округе установлен карантин по бешенству животных. Личное подворье по улице Дружбы села Стрельцы объявлено эпизоотическим очагом.
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