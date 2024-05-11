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Живет в Германии и не видит мать: что стало с дочкой Голубкиной и Фоменко

Живет в Германии и не видит мать: что стало с дочкой Голубкиной и Фоменко

Дети супругов отказались от жизни в России. Мария Голубкина и Николай Фоменко LEGION-MEDIAМария Голубкина пару месяцев назад честно призналась в интервью, что последний раз виделась со своими детьми больше двух лет назад.

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