Мировое обозрение

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Суд США одобрил конфискацию двух самолетов Романа Абрамовича

Суд США одобрил конфискацию двух самолетов Романа Абрамовича

Boeing 787-8 Dreamliner В их числе – самый дорогой в России частный джет Суд США одобрил конфискацию двух самолетов российского предпринимателя Романа Абрамовича.

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