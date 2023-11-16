Захарова: Финляндия создает новые разделительные линии в Европе

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что решение Финляндии закрыть пограничные переходы на границе с РФ добавит новые разделительные линии в Европе.
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