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Общественники требуют «отменить» День первокурсника

Общественники требуют «отменить» День первокурсника

Первокурсников заманивают в ночные клубы и вовлекают в аморальный бизнес. Так считают общественники из Новосибирского координационного совета (НКС) в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей.

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