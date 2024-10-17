Общественники требуют «отменить» День первокурсника

Первокурсников заманивают в ночные клубы и вовлекают в аморальный бизнес. Так считают общественники из Новосибирского координационного совета (НКС) в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей.
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