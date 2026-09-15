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Аргументы и Факты

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Новые данные о покушении на Трампа в 2024 году касаются личности стрелка

Новые данные о покушении на Трампа в 2024 году касаются личности стрелка

Генпрокурор США Тодд Бланш рассказал о новых сведениях, связанных с покушением на Дональда Трампа в 2024 году.

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