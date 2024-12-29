ПВО Ростовской области сбивает украинский дрон: заявление губернатора

В небе над Ростовской областью уничтожен украинский беспилотник. Исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что инцидент произошёл в Усть-Донецком районе, пострадавших и разрушений на земле нет, ПВО продолжают работу.
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