ПВО Ростовской области сбивает украинский дрон: заявление губернатора

В небе над Ростовской областью уничтожен украинский беспилотник. Исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что инцидент произошёл в Усть-Донецком районе, пострадавших и разрушений на земле нет, ПВО продолжают работу.