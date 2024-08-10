Российские военные нанесли поражение наемникам украинского «Иностранного легиона»

Подразделения группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях специальной военной операции нанесли поражение живой силе и технике ряду бригад ВСУ, включая наемников «Иностранного легиона», сообщило в субботу, 10 августа, Минобороны РФ.
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