Reuters: рабочие Volkswagen, BMW и Bosch вышли на массовые протесты из-за сокращений

21 сентября в Германии прошли массовые акции протеста работников автопрома. Поводом стало предупреждение о падении прибыли Volkswagen, крупнейшего автопроизводителя Европы, которое высветило беспрецедентные проблемы сектора из-за высоких издержек и жесткой конкуренции с азиатскими компаниями, сообщает Reuters.
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