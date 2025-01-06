Разработка ученых Пермского Политеха позволит производить безопасные для животных кормовые добавки

Ржаные отруби, обработанные культуральной жидкостью. Источник: пресс-служба ПНИПУ В сельскохозяйственной отрасли в корма животных и птиц в больших количествах добавляют антибиотики для снижения заболеваемости.
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