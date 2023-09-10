Новые Печатники

28 подписчиков

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    "Москвич" надо сделать похожим на корейский SOUL. Это прорыв в дизайне и надёжности авто.Автомобили «Москв...
  • Николай Кузнецов
    Вот подобных бы выдвигать в политики.Директор московск...
  • Маша Соколова
    Поздравляем.....Ржавый металличес...

Элла Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

Элла Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

Она ознакомилась с работой штаба Продолжается третий день голосования на выборах мэра Москвы. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова посетила в Москве Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх