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Дело возбуждено против жителя Бурятии, самовольно добывавшего нефрит

Дело возбуждено против жителя Бурятии, самовольно добывавшего нефрит

ИЗВЕСТИЯ/Александр Мельников Читать iz.ru в yandexzen Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Бурятии за самовольную добычу и незаконные хранение и транспортировку более 250 килограммов нефрита на сумму около пяти миллионов рублей.

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