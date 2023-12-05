Дело возбуждено против жителя Бурятии, самовольно добывавшего нефрит

ИЗВЕСТИЯ/Александр Мельников Читать iz.ru в yandexzen Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Бурятии за самовольную добычу и незаконные хранение и транспортировку более 250 килограммов нефрита на сумму около пяти миллионов рублей.
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