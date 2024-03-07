«Пример стойкости и уверенности»: Путин поздравил женщин с 8 Марта

Президент РФ Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем. В своем обращении российский лидер отметил, что представительницы прекрасного пола способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью.
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