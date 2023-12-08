Лекарства по сосудам мозга начали перемещать ультразвуком

Исследователи из Высшей технической школы Цюриха, Цюрихского университета и Университетской больницы Цюриха открыли метод, позволяющий провести лекарства по запутанному лабиринту кровеносных сосудов в мозге с помощью «ультразвуковой магии».
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