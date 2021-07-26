Брэдли Бил отреагировал на слухи о возможном обмене

Защитник «Уизардс» Брэдли Бил отреагировал на слухи о возможном переходе в другой клуб в твиттере. Перед драфтом-2021 появилось множество сообщений о том, что Бил может попросить «Вашингтон» обменять его, а также об интересе к звездному защитнику других клубов.