Российские ученые создали препарат от болезни Бехтерева

Российские ученые создали лекарство, которое способно затормозить и остановить болезнь Бехтерева. Действие препарата направлено на инициальный элемент механизма развития заболевания, а не на устранение проявлений иммунного воспаления.
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