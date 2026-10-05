Назван единственный способ по регулированию численности медведей в России

Зоолог Михаил Кречмар в беседе с ИС «ВЕСТИ» назвал единственный способ регулирования численности медведей в России и снижения числа нападений этих животных на людей.
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