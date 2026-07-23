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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сауль Альварес: «UFC не лучше бокса. Бойцы UFC не просто так хотят подраться в поединке по правилам бокса»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес считает, что бокс все еще лучше, чем UFC.

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