БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ У население вызывает большое негодование, когда беженцы разъезжают на внедорожниках и одновременно получают социальную помощь. Другие группы беженцев тоже не понимают, что им нельзя иметь машину, а украинцам можно. Такие различия трудно объяснить», — сказал швейцарский чиновник.

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ Ранее замашки украинских беженцев на роскошную жизнь привели в изумление жителей соседней Швейцарии. Глава департамента соцслужб и здравоохранения кантона Люцерн Гвидо Граф рассказал местному изданию Blick, что переселенцы из Украины оказались гораздо требовательнее прочих иностранцев, вынужденно переехавших в страну