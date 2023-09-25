Флагманский Apple Store в Вене В пятницу утром официальный магазин Apple в Вене оказался в настоящей осаде.
Украинские беженцы в Вене скупают новые «айфоны» десятками
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
У население вызывает большое негодование, когда беженцы разъезжают на внедорожниках и одновременно получают социальную помощь. Другие группы беженцев тоже не понимают, что им нельзя иметь машину, а украинцам можно. Такие различия трудно объяснить», — сказал швейцарский чиновник.
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3 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Ранее замашки украинских беженцев на роскошную жизнь привели в изумление жителей соседней Швейцарии. Глава департамента соцслужб и здравоохранения кантона Люцерн Гвидо Граф рассказал местному изданию Blick, что переселенцы из Украины оказались гораздо требовательнее прочих иностранцев, вынужденно переехавших в страну
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3 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Если вы не бедны и можете позволить себе 20 айфонов, то вам следует проявить порядочность и отказаться от помощи, а не пользоваться тем государством, которое вас приняло», — заявляет Mara78.
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3 час.
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