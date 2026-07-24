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Царьград

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Эксперт Комаленков назвал ключевой уровень для роста биткоина

Эксперт Комаленков назвал ключевой уровень для роста биткоина

Кирилл Комаленков, эксперт в стратегических коммуникациях, подчеркнул необходимость для роста биткоина закрепиться выше $68–70 тыс.

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