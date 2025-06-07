Клубы дыма и взрывы: что происходит во время пожара на складе ГСМ в Подмосковье. Фоторепортаж

Крупный пожар вспыхнул на складе горюче-смазочных материалов в подмосковном Пушкине. Пламя охватило здание, внутри которого находились бочки с легковоспламеняющимися жидкостями, газовые баллоны и поддоны.
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