330 лет на защите страны: Кондратьев поздравил Военно-морской флот России

330 лет на защите страны: Кондратьев поздравил Военно-морской флот РоссииГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил военнослужащих и ветеранов ВМФ России с 330-летием со дня основания флота.
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