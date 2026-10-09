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Север Пресс

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Мастер-класс чемпионки из Губкинского по скалозанию пройдет в «Ямал Арене»

Мастер-класс чемпионки из Губкинского по скалозанию пройдет в «Ямал Арене»

Мастер спорта России международного класса Динара Фахритдинова 13 октября проведет мастер-класс для салехардского клуба скалолазов.

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