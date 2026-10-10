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Новости Брянска

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Брянским соцработникам подняли минимальный оклад

Брянским соцработникам подняли минимальный оклад

Минимальный оклад рядового соцработника теперь составляет 18,5 тысячи рублей, а оклады врачей поднялись до 19 тысяч 128 рублей.

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