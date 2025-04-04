Кнайсль заявила, что главным качеством русских является умение прощать

Новости внутренней и внешней политики в России

Бывший министр иностранных дел Австрии и глава Центра G.O.R.K.I. при СПбГУ Карин Кнайсль в эфире передачи «Русский ковчег» на телеканале «СПАС» поделилась своим взглядом на особенности национального характера россиян.