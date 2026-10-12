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Энциклопедия географа

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Владимир в ноябре: 10 главных достопримечательностей для неспешного путешествия

Владимир в ноябре: 10 главных достопримечательностей для неспешного путешествия

Ноябрь во Владимире — время, когда город остаётся наедине с собой. Туристический поток схлынул, улицы опустели, а белокаменные храмы проступают сквозь серую дымку особенно отчётливо.

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