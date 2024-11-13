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В Алексине мужчина и женщина ограбили сетевой магазин

В Алексине мужчина и женщина ограбили сетевой магазин

В дежурную часть полиции обратилась директор сетевого магазина в Алексине и рассказала, что неизвестные применили к ней насилие неопасное для жизни и похитили продукты питания из торгового зала на улице Героев Алексинцев.

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