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1500-летняя мозаика в Турции могла раскрыть скрытый смысл четырёх рек Эдема

1500-летняя мозаика в Турции могла раскрыть скрытый смысл четырёх рек Эдема

В древнем городе Адрианополис на севере Турции сохранилась необычная напольная мозаика с четырьмя реками, которые, согласно Книге Бытия, вытекали из Эдемского сада.

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