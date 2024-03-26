Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Traveller
    Вывод только один. Ну недоудовлетворённая она чрезвычайно. Прямо прёт из неё желание быть изнасилованной группой лиц ...Член СПЧ: с терро...
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Член СПЧ: с террористами должны работать ученые. чтобы изучить проблему

Член СПЧ: с террористами должны работать ученые. чтобы изучить проблему

Смертную казнь возвращать нельзя, заявил член СПЧ © РИА Новости / Яков Андреев Дверь зала судебных заседаний.

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Комментарии
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z
zhanna
Ведь оценку наших  действий ведет разум. Душа каждого человека -это его жизнь во многих воплощениях,поэтому разум просматривает ее вначале по прошлым жизням,затем последние1000 лет и только затем судит.Исполнитель-дух.Судя по проценту генетически испорченных людей вина их есть.
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16 мин.
Борис Леонтьев
Нет не на пожизненное.  Её надо в камеру к этим нелюдям и пусть там их изучает круглосуточно и безсрочно. Эти сдохнут, её западные &quot;друзья&quot; новых поставят. Вот пусть и изучает их до состояния, которое на английском звучит как &quot;голубая вода&quot;.
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9 мин.
Traveller
Вывод только один. Ну недоудовлетворённая она чрезвычайно. Прямо прёт из неё желание быть изнасилованной группой лиц в извращённой форме. Причём многократно!
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39 сек.

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