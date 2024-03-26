Член СПЧ: с террористами должны работать ученые. чтобы изучить проблему

z zhanna Ведь оценку наших действий ведет разум. Душа каждого человека -это его жизнь во многих воплощениях,поэтому разум просматривает ее вначале по прошлым жизням,затем последние1000 лет и только затем судит.Исполнитель-дух.Судя по проценту генетически испорченных людей вина их есть.

Борис Леонтьев Нет не на пожизненное. Её надо в камеру к этим нелюдям и пусть там их изучает круглосуточно и безсрочно. Эти сдохнут, её западные "друзья" новых поставят. Вот пусть и изучает их до состояния, которое на английском звучит как "голубая вода".