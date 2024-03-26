Смертную казнь возвращать нельзя, заявил член СПЧ © РИА Новости / Яков Андреев Дверь зала судебных заседаний.
Член СПЧ: с террористами должны работать ученые. чтобы изучить проблему
Комментарии
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z
zhanna
Ведь оценку наших действий ведет разум. Душа каждого человека -это его жизнь во многих воплощениях,поэтому разум просматривает ее вначале по прошлым жизням,затем последние1000 лет и только затем судит.Исполнитель-дух.Судя по проценту генетически испорченных людей вина их есть.
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16 мин.
Борис Леонтьев
Нет не на пожизненное. Её надо в камеру к этим нелюдям и пусть там их изучает круглосуточно и безсрочно. Эти сдохнут, её западные "друзья" новых поставят. Вот пусть и изучает их до состояния, которое на английском звучит как "голубая вода".
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9 мин.
Traveller
Вывод только один. Ну недоудовлетворённая она чрезвычайно. Прямо прёт из неё желание быть изнасилованной группой лиц в извращённой форме. Причём многократно!
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39 сек.
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