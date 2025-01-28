Кейт Миддлтон вышла в свет в ожерелье покойной королевы

Принцесса Уэльская совершила незапланированный выход с принцем Уильямом Супруги посетили церковную службу Фото: соцсети Кейт Миддлтон Принц и принцесса Уэльские посетили церковную службу в Лондоне, посвященную 80-й годовщине освобождения Освенцима.
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