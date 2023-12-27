И.о. главы петербургского НИИ арестовали по делу о взятке в 19 млн за продление контракта на поставку вакцины «Конвасэл»

В Москве арестован и.о. директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» (СПбНИИВС) Евгений Маковский по делу о взятке в особо крупном размере (ч.
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