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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

И.о. главы петербургского НИИ арестовали по делу о взятке в 19 млн за продление контракта на поставку вакцины «Конвасэл»

В Москве арестован и.о. директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» (СПбНИИВС) Евгений Маковский по делу о взятке в особо крупном размере (ч.

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