И.о. главы петербургского НИИ арестовали по делу о взятке в 19 млн за продление контракта на поставку вакцины «Конвасэл»

В Москве арестован и.о. директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» (СПбНИИВС) Евгений Маковский по делу о взятке в особо крупном размере (ч.