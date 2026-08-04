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Контрафронт

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Йемен: Вооруженные столкновения вспыхнули между боевиками племени Ас-Сайар и силами экстренной...

Йемен: Вооруженные столкновения вспыхнули между боевиками племени Ас-Сайар и силами экстренной помощи в районе Аль-Абр провинции Хадрамаут в ночь с 3 на 4 августа после рейда на дом шейха Али бин Хафтана аль-Сайари, вождя племени Кинда.

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