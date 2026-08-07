Андрей Павлов

"...западные элиты последовательно внедряли нарративы, нацеленные на отмену русских как культурного и исторического явления, а также на искажение событий прошлого" . Естественно. Они враги. А где наши нарративы, которые внедряли бы их в сознание пусть не Запада, а украинцев? Какого хрена мы отдали Украину на откуп Западу, посылая туда послами Черномырдина и Зурабова? Что лучший министр всех времен и народов Лавров сделал для того, чтобы Украина не развернулась к Западу?