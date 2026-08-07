Член генерального совета партии «Единая Россия», Герой России и заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный обозначил ключевые аспекты многолетней информационной кампании, которую коллективный Запад вел против России.
Военкор Поддубный: Запад десятилетиями готовил отмену русских
Комментарии
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Андрей Павлов
"...западные элиты последовательно внедряли нарративы, нацеленные на отмену русских как культурного и исторического явления, а также на искажение событий прошлого" . Естественно. Они враги. А где наши нарративы, которые внедряли бы их в сознание пусть не Запада, а украинцев? Какого хрена мы отдали Украину на откуп Западу, посылая туда послами Черномырдина и Зурабова? Что лучший министр всех времен и народов Лавров сделал для того, чтобы Украина не развернулась к Западу?
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1 м.
Андрей Павлов
"Поддубный обратил внимание на роль массовой культуры в формировании образа России". А он не хочет обратить внимание на массовую культуру внутри России?
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1 м.
Роман Орманин
да это было ёжу понятно я давно этот холимуд не смотрю единственный у них фильм нормальный это зловещие мертвецы он показывает влияние тлетворного запада про них точный))))!!!!!
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1 м.
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