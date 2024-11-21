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В ЦБ объяснили рекордный рост резервов РФ в золоте

В ЦБ объяснили рекордный рост резервов РФ в золоте

Динамика международных резервов РФ в последние годы связана в основном с рыночной и валютной переоценкой, а также с операциями Банка России со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

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