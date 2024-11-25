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По лестнице эскалации ударил «Орешник»

По лестнице эскалации ударил «Орешник»

Способна ли новая русская ракета отрезвить западных политиковчитайте на monocle.ruСпособна ли новая русская ракета отрезвить западных политиковРоссия решила вмешаться в эскалационную игру Запада, продемонстрировав работу баллистической ракеты средней дальности под названием «Орешник» в безъядерном оснащении.

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