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Спички - не игрушка

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Эпоха Крушения Иллюзий

Мы живём в Эпоху Крушения Иллюзий.Возможно такое происходит всегда, но я в другие эпохи не жил, поэтому точно сказать не могу (есть подозрение, что раньше всё происходило медленнее, поэтому, как минимум в отдельных странах, бывали длительные периоды стабильности).

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