Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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..прочь от либерализма!

..прочь от либерализма!

Руки прочь от российского либерализма! Кто вы, чтобы судить либералов и творческую интеллигенцию!? Никто не представляет истинных масштабов самоотверженной работы этих людей на благо нашей, общей с ними, страны.

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